Новосибирск, 1 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в ДТП с трамваем и троллейбусом в Новосибирске, сообщили 1 апреля в ГИБДД города.

Кадр из видео

Дорожная авария произошла на пересечении Вертковской улицы и улицы Станиславского. Водитель трамвая произвёл столкновение с троллейбусом. В результате троллейбус столкнулся с Lada Priora, двигавшимся в попутном направлении.

Пострадали три пассажира троллейбуса. Всех троих доставили в больницу.

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Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Геленджике в результате столкновения с внедорожником Toyota перевернулась маршрутка с пассажирами. Водитель иномарки не уступил дорогу. Травмы получили шесть пассажиров маршрутного такси.