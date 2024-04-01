Три человека пострадали в ДТП с трамваем и троллейбусом в Новосибирске
Новосибирск, 1 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Три человека получили травмы в ДТП с трамваем и троллейбусом в Новосибирске, сообщили 1 апреля в ГИБДД города.
Кадр из видео
Дорожная авария произошла на пересечении Вертковской улицы и улицы Станиславского. Водитель трамвая произвёл столкновение с троллейбусом. В результате троллейбус столкнулся с Lada Priora, двигавшимся в попутном направлении.
Пострадали три пассажира троллейбуса. Всех троих доставили в больницу.
Как сообщало ИА Регнум, 31 марта в Геленджике в результате столкновения с внедорожником Toyota перевернулась маршрутка с пассажирами. Водитель иномарки не уступил дорогу. Травмы получили шесть пассажиров маршрутного такси.