Москва, 1 апреля, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Украинская армия сумела накопить до 1 миллиона FPV-дронов, однако у неё сохраняются проблемы с их доставкой на передовую и подготовкой расчётов. Об этом 1 апреля рассказал гендиректор регулярно изучающего трофейные беспилотники ВСУ «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ashley Chan/Global Look Press

«Что касается противника, то ВСУ на миллион дронов (или близкому значению) вышли, это свершившийся факт», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, такое количество БПЛА позволяет украинским военным не экономить дроны и без ограничений использовать их для ударов.

«Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте», — пояснил Кузякин.

Как отметил гендиректор ЦКБР, главное ограничение для ВСУ в вопросе применения беспилотников — это не их число и не производственные мощности для создания БПЛА, а доставка их на фронт и число обученных расчётов для их применения.

«Миллион дронов не равно миллиону квалифицированных специалистов по применению», — уточнил он.

В ЦКБР заметили, что на данный момент мощности центра позволяют собирать сотни FPV-дронов ежемесячно, а при наличии соответствующего запроса компания сможет в короткие сроки начать производить их по нескольку тысяч в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Кузякин рассказал, что специалисты нашли в трофейных беспилотниках ВСУ аккумуляторы, применяемые в марсианской миссии американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). По его словам, это очень дорогие аккумуляторы и их обычно не применяют в кустарной технике.

В Минобороны 25 марта рассказали, что армия России за время проведения специальной военной операции уничтожила свыше 17 тыс. украинских дронов. В ведомстве уточнили, что также за это время удалось уничтожить 577 самолётов и 270 вертолётов ВСУ.

Также ранее российские военные начали применять в зоне спецоперации новые модификации беспилотников. Так, FPV-дроны «Джокер», транслирующие видео в режиме реального времени, заставили сдаться в плен роту ВСУ. Увидев массовое применение российских беспилотников, 60 украинские бойцов сложили оружие.