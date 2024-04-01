Москва, 1 апреля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Звучащие от представителей НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны переключить внимание от коррупции на Украине. К такому выводу пришёл глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА Регнум НАТО, Украина, деньги

«Цель западных «буревестников» видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную «чёрную дыру», а также «прогреть» общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности», — прокомментировал дипломат недавнее высказывание главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, заявившего о готовности альянса к конфликту с Россией.

В разговоре с «РИА Новости» Гаврилов уточнил, что ведомая Вашингтоном верхушка НАТО возводит в Европе новый «железный занавес».

Европейцы должны понимать, что спрятаться за спины Вашингтона и Брюсселя не получится, каждый ответит за намеренное ущемление безопасности России, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. Он добавил, что на украинской территории нет натовских сил, но в случае решения какой-либо страны из блока ввести туда свои войска это будет связано со всем альянсом.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков напомнил, что НАТО после бомбардировок Югославии в 1999 году до начала конфликта на Украине считало себя безнаказанным и всё это время было причастно ко всем страшным конфликтам в мире (Ираке, Ливии, Грузии). Теперь у НАТО появилось понимание, что напрямую бомбить российскую территорию нельзя, и это делают руками украинцев, оказывая им военную помощь, отметил глава Россотрудничества.

Президент Владимир Путин 29 февраля предостерёг НАТО от отправки военных на Украину и напомнил о печальной судьбе стран, нападавших на Россию. Глава государства подчеркнул, что в современных условиях последствия для тех, кто решится напасть, будут ещё трагичнее. По словам президента, у России есть оружие, способное поражать цели на разных территориях.