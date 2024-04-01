Наступивший, 768-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах экипажей Су-34 на южнодонецком направлении. Задействовав неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, российские лётчики уничтожили командный пункт и живую силу противника, информирует 1 апреля Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

На обнародованных видеокадрах, в частности, запечатлён момент отсоединения снарядов от самолёта и последующий удар. Данные об уничтожении целей экипажи получили от разведки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

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Тем временем у села Вербовое в Запорожской области бронегруппа крымских десантников на БМД-4М уничтожила украинскую группу пехоты.

Ведя прицельный огонь в движении, российские бойцы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.