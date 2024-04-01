МО: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами ФАБ-500 — 768-й день СВО
Наступивший, 768-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах экипажей Су-34 на южнодонецком направлении. Задействовав неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, российские лётчики уничтожили командный пункт и живую силу противника, информирует 1 апреля Минобороны.
На обнародованных видеокадрах, в частности, запечатлён момент отсоединения снарядов от самолёта и последующий удар. Данные об уничтожении целей экипажи получили от разведки и благополучно вернулись на аэродром вылета.
Тем временем у села Вербовое в Запорожской области бронегруппа крымских десантников на БМД-4М уничтожила украинскую группу пехоты.
Ведя прицельный огонь в движении, российские бойцы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в оборонном ведомстве.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.