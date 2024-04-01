Москва, 1 апреля, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом уголовного дела — его подозревают в даче взятки в особо крупном размере. О подробностях дела сообщили источники «Ведомостям». Уточняется, что обвинения ещё не выдвинуты.

Ksonline.ru Взятка

По информации издания, в отношении Нигматуллина избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий — так называемая «облегченная версия» домашнего ареста. Он может днём свободно перемещаться, но вечером обязан находиться по месту жительства.

По такой же статье проходит и бывший вице-президент ГК «Гранель» Дмитрий Адушев. Он был задержан ещё в октябре 2023 года и заключён под стражу.

На основании нескольких источников издание предполагает, что в компании были проблемы с налогами, владелец и кто-то из топ-менеджеров «пытались решить вопрос».

ГК «Гранель» занимает 16-е место в списке крупнейших застройщиков России, свидетельствуют данные из Единого ресурса.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Ранее отмечалось, что её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.