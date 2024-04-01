Газа, Палестина, 1 апреля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. В палестинском городе Газе на территории больницы «Аш-Шифа» после вывода израильских военных обнаружили десятки тел. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Ali Hamad/Global Look Press

«Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса», — написали в агентстве.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что со времени начала осады больницы «Аш-Шифа» погиб 21 пациент. Боевые действия вокруг больницы продолжаются, указал он. Гебрейесус привёл сведения, полученные от одного из сотрудников больницы. Гендиректор ВОЗ отметил, что в здании находятся 107 пациентов, при этом недостаёт «медицинской помощи, лечебного ухода и материалов».

Как сообщало ИА Регнум, в городе Газе в результате атаки ЦАХАЛ серьёзно пострадал сотрудничавший с видеоагентством Ruptly журналист Мохаммад Або Дахрудж. Он потерял ногу из-за авиаудара израильской армии. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации. Кроме того, при атаке ЦАХАЛ ранения получили ещё несколько журналистов, двое палестинцев погибли.

Конгрессмен-республиканец Тим Уолберг на встрече с избирателями в американском штате Мичиган призвал «поскорее покончить» с сектором Газа. Политик предложил поступить так, как США сделали с Хиросимой и Нагасаки.

США намерены передать Израилю бомбы и истребители на миллиарды долларов. Новые поставки включают более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, несмотря на опасения по поводу ожидаемого военного наступления на юге Газы, которое может угрожать жизням сотен тысяч палестинских мирных жителей, написала газета The Washington Post.