Москва, 1 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния здания «Крокус Сити Холла». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

По информации издания, следствие анализирует данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Здание «Крокус Сити Холла» относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводиться раз в четыре года.

Отмечается, что последняя проверка в «Крокусе» проводилась в 2019 году. А уже в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением относящихся к чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.

Согласно документам, в июне 2023 года в здании был проведён обязательный профилактический визит. В конце 2023 года в «Крокус Сити Холле» прошёл инспекционный визит. По его итогам инспектор имеет право выйти на внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности, а также установить, были ли открыты двери запасных выходов во время теракта.

Как сообщало ИА Регнум, следователи провели следственные действия с ответственным за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла».

Делом о террористическом акте в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» занимается управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета России. Это следует из материалов дела, оглашённых в Басманном суде Москвы.

По ходатайствам управления судом были арестованы девять обвиняемых в теракте, среди которых четверо исполнителей и пятеро предполагаемых соучастников. Всего задержано 12 человек.

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.

Также Бортников считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, «конечно, им помогали».