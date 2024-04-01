Мелитополь, 1 апреля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Бронегруппа на боевых машинах десанта четвёртого поколения (БМД-4М) гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожила украинскую группу пехоты в опорном пункте у села Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По информации ведомства, разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила у Вербового опорный пункт ВСУ, в котором укрывался личный состав противника. Для выполнения боевой задачи направили бронегруппу крымских десантников.

«Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, ведя прицельный огонь в движении, экипажи бронегруппы подавили из 100-мм пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Завершили разгром противника ведя огонь прямой наводкой из спаренной 30-мм автоматической пушки», — отметили в Минобороны.

Оставшиеся в живых боевики бежали, бросив снаряжение и вооружение, заключили в ведомстве.

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Как передавало ИА Регнум, украинские новости искажают реальное положение дел ВСУ на запорожском участке фронта, признал военнопленный Анатолий Прокунин. Его удивили лживые сообщения украинских СМИ о событиях в зоне боевых действий. Во время своего отпуска пленный смотрел новости, где ведущие обманывали в телеэфире зрителей, говоря об успехах ВСУ в Запорожской области, хотя на самом деле там всё разбито и разбомблено. По их словам, ВСУ уже должны дойти до Урала, прокомментировал он.

С 23 по 30 марта российские военные отразили пять атак украинских штурмовиков возле сёл Старомайорского и Водяного в ДНР, села Приютного в Запорожской области. Также бои шли у села запорожского села Малиновка, у сёл Урожайное и Макаровка, города Угледара в ДНР. Противник потерял убитыми и ранеными более 860 бойцов, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии. В их числе две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши и две гаубицы FH-70 производства Великобритании, уточнили в Минобороны России.