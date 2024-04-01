Москва, 1 апреля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Бронированные машины пехоты (БМП) Marder немецкого производства из-за плохой проходимости не предназначены для ведения боевых действий в Донбассе. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Центр», участвующий в восстановлении первой трофейной немецкой БМП этого типа.

synaxonag. ILÜ 2012 БМП Marder

«За счёт габаритов машина тяжёлая. Грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твёрдым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо», — уточнил военный в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в марте российские бойцы Южной группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder производства Германии. Операцию по эвакуации боевой машины в ночное время суток провели военные 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса. Машину весом более 30 тонн пришлось долго вытаскивать, во время эвакуации отряд попал под обстрел. Вытянуть БМП удалось с шестого-седьмого раза, рассказал механик-водитель с позывным Шуба. Украинские боевики бросили БМП после того, как она увязла в грунте.

В сентябре 2023 года украинский военнопленный заявил, что немецкие БМП Marder, которые передаются ВСУ и применяются в зоне спецоперации, часто ломаются. Танки напичканы электроникой и не предназначены для вооружения советского образца.