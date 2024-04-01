* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 апреля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Восстановление железнодорожного сообщения между новыми территориями России представляет серьёзную проблему для Киева, заявил руководитель главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

Он напомнил, что Россия больше года возводит новую железную дорогу на юге страны.

«Процесс уже почти завершён, и это может представлять для нас серьёзную проблему», — сказал глава украинского ГУР в эфире телемарафона.

Буданов добавил, что киевский режим не оставит попыток совершить террористические атаки на данную железную дорогу. При этом сделать это якобы будет «легче», чем атаковать Крымский мост, пригрозил он.

Как передавало ИА Регнум, после переноса линии боевого соприкосновения в сторону Харькова между Москвой и Луганской Народной Республикой запустят железнодорожное сообщение. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что поезд поедет как только маршрут станет безопасным, в том числе на Москву, выходя из Луганска под марш «Прощание славянки».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 ноября 2023 года сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым. Дорога в том числе пройдёт по территории Запорожской области. По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Балицкий уточнил, что железная дорога пройдёт от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь. По его словам, существующая железная дорога устарела, а возведение новой существенно отразится на развитии экономики региона.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта на праздничном концерте к 10-летию воссоединения Крыма с Россией на Красной площади пообещал, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. По словам российского лидера, это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста.