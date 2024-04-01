Петропавловск-Камчатский, 1 апреля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. В аэропорту Елизово на Камчатке самолёт Ан-26 с пассажирами на борту выкатился 1 апреля за пределы взлётно-посадочный полосы. О ЧП сообщили в пресс-службе АО «Камчатское авиационное предприятие».

АО «Камчатское авиационное предприятие» Самолёт выкатился за пределы ВПП

Рейс выполнялся по маршруту Петропавловск-Камчатский — Магадан. В процессе руления Ан-26 выкатился за пределы ВПП. В самолёте было 23 пассажира и экипаж.

В результате инцидента никто не пострадал.

«Готовится резервный борт и резервный экипаж, который выполнит рейс в Магадан. Причины инцидента выяснит специальная комиссия», — пояснили в пресс-слжубе.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, приём и выпуск самолётов приостановили в аэропорту Саранска из-за выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы лайнера Superjet 100.

Пять человек находились на борту грузового самолёта Ту-204, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии. Пострадавших нет.

Пассажиров российской авиакомпании Nordwind Airlines не смогли подвезти к терминалу аэропорта в Кемерове и высадили прямо на взлётной полосе из-за ураганного ветра. Инцидент произошёл с воздушным судном, прилетевшим из Сочи. Перед приземлением лайнер сделал пять кругов в зоне ожидания, после чего ему всё-таки удалось сесть. Отмечалось, что в регионе объявляли штормовое предупреждение.