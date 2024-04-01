Москва, 1 апреля, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Ушёл из жизни советский и российский сценарист, шоумен, преподаватель высшей школы, физик, но наиболее известный, как экс-капитан команды КВН «Одесские джентльмены», Светослав Пелишенко. Ему был 71 год.

kino-teatr.ru Светослав Пелишенко

Одной из первых о безвременной смерти артиста сообщила журналист Сусанна Альперина в своём Telegram-канале.

«Ушёл Светослав Пелишенко. Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый», — написала Альперина, выразив соболезнования родным Пелишенко.

О причинах смерти не сообщается.

Светослав Пелишенко много лет играл в КВН. С 1991 года работал в Москве на телевидении, руководил отделом юмористических и развлекательных программ. Был одним из авторов программ «Городок», «Голубой огонёк на Шаболовке», «Субботний вечер», «Юрмалина», «Песня года».

В качестве сценариста «Городка» стал обладателем премии «ТЭФИ».

Писал сценарии к популярным сериалам, в их числе «Моя прекрасная няня», «Господа-товарищи».