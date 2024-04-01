Москва, 1 апреля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества компании «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах РФ судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Согласно постановлению пристава, сумма арестованных активов составляет 100 трлн рублей, передаёт ТАСС.

alllogos.ru Логотоп «Макфа»

По решению пристава арестованы активы зятя Белоусова — Максима Чигинцева, находящиеся на шести рублёвых, в евро и долларах США счетах, открытых в ООО «Цифра банк». Документ для его незамедлительного исполнения направлен в кредитное учреждение. Также арестованы активы матери объявленного в розыск Михаила Юревича, других физических и юридических лиц.

Кроме того, для обеспечения иска Генпрокуратуры РФ по решению Центрального районного суда Челябинска арестованы 100% акций компаний: «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», а также акции «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов».

В иске Генпрокуратуры говорится, что каждый из ответчиков является «членом противоправного сообщества». По данным прокуроров, Юревич и Белоусов до сих пор владеют группой коммерческих предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в картотеке Центрального районного суда города Челябинска появилась информация о подаче Генпрокуратурой иска против холдинга «Макфа». Ведомство намерено обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий. Иск приняли к производству, его планируют рассмотреть 9 апреля. Ответчиками по делу выступают более 30 юрлиц и свыше десятка физлиц.

Михаил Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, а до 2010 года занимал пост главы Челябинска, затем до 2014 года был в должности губернатора Челябинской области.

Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год являлся депутатом трёх созывов Госдумы.