Тель-Авив, Израиль, 1 апреля, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Операция по удалению грыжи у 74-летнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Помощники заверили, что Нетаньяху находится в сознании, чувствует себя хорошо и начинает восстанавливаться.

«Его перевели в послеоперационную палату», — добавили в канцелярии.

Как сообщало ИА Регнум, у Биньямина Нетаньяху вечером 30 марта во время планового осмотра обнаружили грыжу, было принято решение сделать операцию 31 марта под полным наркозом.

Обязанности премьер-министра Израиля на время операции и восстановления Нетаньяху исполняет министр юстиции страны Ярив Левин.

В июле 2023 года Нетаньяху провели операцию по имплантации кардиостимулятора. Отмечалось, что она прошла успешно и без осложнений. Врачи рекомендовали израильскому премьер-министру установить кардиостимулятор после того, как устройство мониторинга сердечного ритма выявило у него аритмию.