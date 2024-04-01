Вашингтон, 1 апреля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Конгрессмен-республиканец 72-летний Тим Уолберг на встрече с избирателями в штате Мичиган США призвал «поскорее покончить» с сектором Газа. При этом политик предложил «рецепт»: поступить так, как США сделали с Хиросимой и Нагасаки. Об этом написала газета The Washington Post.

На снимке «грибы» от атомных взрывов над Хиросимой (слева) и Нагасаки

Автор Мэган Васкес обратила внимание на видеоролик с этой встречи.

Один из присутствующих спросил у конгрессмена по поводу необходимости строительства плавучего пирса у побережья Газы для доставки гуманитарных грузов. Уолберг ответил, что Белый дом не должен тратить «ни цента на гуманитарную помощь».

«Всё должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим», — призвал Тим Уолберг.

Помощники конгрессмена позже пытались оправдать политика, поясняя, что Уолберг «использовал метафору».

Как сообщало ИА Регнум, по информации Washington Post, власти США, выразив опасения, что ожидаемое наступление армии Израиля на юге сектора Газа будет угрожать жизням сотен тысяч мирных жителей, одновременно подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб.

Число жертв ударов армии Израиля среди мирных жителей сектора превысило 32 тыс. человек, а число пострадавших — 75 тысяч человек.

Власти США уже понимают, что реакция Израиля на осуществлённый ХАМАС 7 октября 2023 года теракт является непропорциональной, отметил ранее в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Израиль осуществляет запрещённое международным правом коллективное наказание палестинского народа, ведёт сознательные бомбардировки гражданских объектов и неизбирательно применяет летальное оружие, подчеркнул министр.