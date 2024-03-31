Москва, 1 апреля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. С 1 апреля в России предусмотрена уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере. Кроме того, изменились правила реализации пива.

(сс)Falkenpost Пиво

С начала апреля региональные власти вправе запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, также ограничивать время реализации алкоголя в точках общепита (псевдокафе), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

За безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере нарушителю грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты за период от года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на этот же срок. Одновременно с лишением свободы нарушителя могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия субъектов РФ для борьбы с «наливайками» и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Закон запретил производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов.

В ноябре 2023 года законопроект внесли в Государственную думу. Его авторами стали десятки депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации.