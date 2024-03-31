Москва, 1 апреля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram с 31 марта запустил «одну из самых щедрых» систем вознаграждения для создателей контента — монетизацию. Теперь владельцы каналов с 1000 и более подписчиков смогут получать 50% дохода от рекламы. О новшестве сообщается на сайте мессенджера.

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«Авторы Telegram-каналов теперь могут получить 50% дохода от рекламы, которая в них отображается», — сказано в информационном сообщении.

Как пояснили на сайте облачного мессенджера, каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно.

Вознаграждение можно вывести без комиссии — или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

«В настоящее время рекламные объявления на базе TON не отображаются для пользователей из ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль», — пояснили разработчики.

Вывод денежных средств станет доступен авторам каналов в течение ближайших недель на платформе Fragment.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что в Telegram появится система монетизации для владельцев каналов, основатель социальной сети Павел Дуров у себя в Telegram-канале для англоязычной аудитории написал ещё в конце февраля.

По словам Дурова, для безопасности и быстроты платежей и вывода денежных средств за рекламу будет использоваться блокчейн TON, а выплаты владельцам каналов будут осуществляться в криптовалюте Toncoin.

В конце января стало известно, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) разрабатывает функцию поддержки чатов с пользователями сторонних приложений.

Потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают мессенджер Telegram более чем в 30 млрд долларов, заявил 11 марта Павел Дуров.