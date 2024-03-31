Санкт-Петербург, 1 апреля, 2024, 01:35 — ИА Регнум. Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с 1 апреля. Об этом напомнил вице-губернатор северной столицы Алексей Корабельников.

Санкт-Петербург

В Telegram-канале Корабельников написал, что на протяжении года велась активная подготовка к этому, была разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга».

100 рублей турист заплатит за сутки проживания в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения.

Собранные средства в 2024 году планируется направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.

Предполагается, что в общем сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге достигнет 300 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в августе 2023 года поручил дать право регионам вводить курортный сбор.

При этом должен быть учтён опыт реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории «Сириус».

Введение в Санкт-Петербурге курортного сбора направлено на то, чтобы сократить чрезмерный поток туристов и направить их в другие регионы России, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.