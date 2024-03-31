Москва, 1 апреля, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Финансовые счета за рубежом имеют порядка 539,1 тысячи налоговых резидентов России. Соответствующие данные по состоянию на 31 декабря 2023 года привела Федеральная налоговая служба (ФНС).

Pavlo Petrenko В швейцарском банке

Для получения данных о владельцах зарубежных счетов ФНС использует ежегодный автоматический обмен информацией с другими странами. По словам представителей службы, процесс стал более сложным за последние два года.

В 2023 году ФНС получила сведения о 1,825 млн зарубежных счетах российских налоговых резидентов, это на 164% превысило показатели в предыдущем году. На физические лица приходится более 99% открытых счетов.

Заместитель главы ФНС Юлия Шепелева уточнила, что на каждого налогового резидента России с зарубежными счетами в среднем приходится 3,4 финансовых счёта за границей, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, открывая счета за границей, россияне рискуют натолкнуться на финансовых мошенников. Однако самое главное — это готовность с той или иной регулярностью посещать регион, в котором будет открыт счёт, объяснил доцент Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его словам, главная причина того, что за границей растёт количество открытых россиянами банковских счетов, — это усиливающееся санкционное давление и те риски, которые оно создаёт. Российский бизнес переобулся гораздо быстрее, чем рядовые граждане, которые могут пользоваться помощью посредников. Предприниматели ждать не могли, им пришлось перестраиваться куда оперативней. Обыватель же, с одной стороны, столкнулся с активизацией мошенников, а с другой — с непомерными платами (от 30 до 60 тыс. рублей) за открытие банковских карт в странах ближнего зарубежья, рассказал эксперт. По его мнению, количество счетов, открываемых россиянами за границей, продолжит расти. Так будет происходить до тех пор, пока не начнётся процедура смягчения санкционного воздействия, резюмировал Ордов.