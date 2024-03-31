Вашингтон, 1 апреля, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Исполнители убийства лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, выстрелили в него шесть раз. Об этом 31 марта написала американская газета The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Кузьминов

Согласно материалу, двое нападавших открыли огонь по Кузьминову. Перед этим исполнители вышли из машины и окликнули лётчика.

«Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело», — написали в статье.

На месте происшествия, по данным газеты, обнаружили гильзы от 9-миллиметровых патронов для пистолета Макарова.

Представитель Гражданской гвардии Испании рассказал, что Кузьминов вёл «нескромную жизнь», посещал бары.

В издании указали, что двое убийц в капюшонах попали на камеру наблюдения, установленную на парковке жилого комплекса Кузьминова. Исполнители явно были профессионалами, они быстро исчезли после выполнения своей задачи.

Как сообщало ИА Регнум, испанская газета ABC написала об убийстве 33-летнего Кузьминова в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. Тело было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых ранений на пандусе гаража. Сотрудники испанской полиции подтвердили факт смерти перебежчика, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт Ми-8. Труп 13 февраля обнаружил сосед.

В пресс-службе испанской гражданской гвардии, заявили, что расследование убийства в Испании лётчика-перебежчика Кузьминова засекретили. Дополнительную информацию о его деталях раскрывать не стали. Сотрудница правоохранительных органов королевства отметила, что в ходе расследования убийства были найдены поддельные документы.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик Максим Кузьминов стал моральным трупом ещё когда планировал своё преступление.

Об угоне Кузьминовым российского военного вертолёта Ми-8 стало известно в августе 2023 года. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене. По словам лётчика, за предательство он получил от Киева 500 тыс. долларов (48,7 млн рублей).