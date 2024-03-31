Газа, Палестина, 1 апреля, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Сотрудничавший с видеоагентством Ruptly в Газе журналист Мохаммад Або Дахрудж потерял ногу в результате авиаудара израильской армии, сообщили в издании.

Иван Шилов ИА Регнум Эвакуция жителей сектора Газа

«Журналист, сотрудничавший с Ruptly в Газе, получил тяжёлые ранения и лишился ноги в результате израильского авиаудара <…> Наш коллега Мохаммад Або Дахрудж в момент авиаудара работал у больницы Аль-Акса», — говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавший находится в отделении реанимации, уточнили в агентстве.

Кроме того, в результате атаки ранения получили ещё несколько журналистов, двое палестинцев погибли.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 31 марта заявил, что правительство страны утвердило оперативные планы по наступлению в Рафахе (город в секторе Газа на границе с Египтом). По его словам, ликвидация оставшихся там батальонов ХАМАС необходима для победы Израиля.

Ранее армия Израиля обстреляла в секторе Газа толпу палестинцев, ожидавших раздачу муки и гуманитарной помощи. В результате погибли минимум 19 человек, 24 палестинца получили ранения. По информации источника телеканала Al Jazeera, израильские танкисты открыли огонь по мирным жителям из пулемётов.

При ударе ЦАХАЛ по кольцевой развязке Дауд погибли и были ранены десятки человек, подтвердили 3 марта в министерстве здравоохранения Газы.