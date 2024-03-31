Махачкала, 31 марта, 2024, 23:59 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники управления уголовного розыска МВД установили и задержали 27-летнего жителя Махачкалы, записавшего и разместившего в одной из соцсетей видео с угрозами, сообщили 31 марта в МВД по Республике Дагестан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина в социальной сети <…> под псевдонимом «ibragim 675» выложил видеообращение с угрозами расправы в адрес руководителя одного из отделов полиции, бизнесмена и одного из именитых спортсменов республики», — написали в Telegram-канале ведомства.

Собранный правоохранителями материал передан по подследственности для принятия процессуального решения.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана сообщило, что на видео подозреваемый назвал имена людей, которым угрожал расправой, в их числе оказался бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Как передавало ИА Регнум, в марте Хабиб Нурмагомедов в ходе интервью рассказал о том, как принимал решение завершить карьеру, поделился воспоминаниями об отце и особом отношении к матери. Кроме того в интервью принял участие брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов. Он привёл истории из детства и юношества рассказал, как Хабиб защищал его в школьные годы и уже тогда показывал свой характер бойца.