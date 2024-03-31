Вашингтон, 31 марта, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ в 2023 году стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории. Такое мнение высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X, комментируя прогноз бизнесмена Илона Маска о вероятной потере Украиной выхода к Чёрному морю и Одессы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций», — признал Сакс.

Миллиардер считает, что к провалу Украины привела в том числе «безрассудная поддержка» США.

«Эти люди — глупцы, к которым не должно оставаться никакого доверия», — заключил Сакс, добавив, что пока американские власти не привлекут к ответственности за проводимую политику, Украине будет грозить уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, предупреждение американского предпринимателя Илона Маска о вероятной потере Украиной Одессы следует воспринимать серьёзно, поскольку Маск мыслит масштабно и обладает авторитетом, заявил 31 марта Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Илон Маск в очередной раз сделал прогноз о дальнейшей участи Украины. По мнению предпринимателя, она может потерять ещё больше территорий и в конце концов лишиться доступа к Чёрному морю.