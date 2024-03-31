Буэнос-Айрес, 31 марта, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Армения сейчас не планирует вступать в НАТО, заявил в интервью, опубликованном на аргентинском портале Todo Noticias, министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы уже сотрудничаем с НАТО, мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличиваем присутствие в Косове, это форма сотрудничества. Если речь идёт о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — подчеркнул глава МИД.

Говоря о Евросоюзе, министр отметил стремление армян быть ближе к Европе и напомнил о подобном высказывании премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по словам которого ЕС мог бы сблизиться с Ереваном настолько, насколько считает возможным.

Как сообщало ИА Регнум, с 17 по 19 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Азербайджан, Грузию и Армению. В Баку 17 марта он встретился с президентом Ильхамом Алиевым, 18 марта генсек провёл переговоры с главами МИД и минобороны республики. 18 марта Столтенберг и глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обсудили в Тбилиси вопрос интеграции республики в альянс. 19 марта Столтенберг прибыл в Ереван.

Желание НАТО расширить влияние на Кавказе не добавит стабильности в регионе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

НАТО планирует открыть против России второй фронт в Закавказье, заявила 20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что НАТО не устраивала российская политика, направленная на умиротворение региона. Достигнутые при посредничестве Москвы договоренности буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога к миру, отметила дипломат.