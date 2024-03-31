Посёлок городского типа Бежаницы, Псковская область, 31 марта, 2024, 23:27 — ИА Регнум. В деревне Лющик Бежаницкого района Псковской области в коллекторном колодце утонул мальчик пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

МЧС РФ

По информации следствия, 31 марта в полицию поступило сообщение об обнаружении тела ребёнка с признаками асфиксии при утоплении.

«Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК России Псковской области проводится процессуальная проверка», — пояснили следователи.

В ходе проверки было установлено, что пятилетний мальчик остался без присмотра родителей, ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело ребёнка нашёл и достал отец.

Как сообщало ИА Регнум, семилетний ребёнок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело.

В одной из частных клиник в городе Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области при оказании стоматологических услуг ребёнок потерял сознание и умер.

В Екатеринбурге подросток получил ожоги тела в результате падения в открытый люк коллектора с горячей водой.

В Приморском крае девятилетний мальчик упал в открытый люк сетевого колодца и получил не менее 20% ожогов поверхности тела. Ребёнок гулял возле своего дома в Новоникольском проезде города Уссурийска и упал в бесхозный объект теплоснабжения, частично заполненный горячей водой.