Вашингтон, 31 марта, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России, несмотря на распутицу, продолжают двигаться вперёд в зоне боевых действий на Украине. Своим мнением в интервью YouTube-каналу Dialogue Works поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед. Украинские войска неуклонно отступают», — предположил эксперт.

Он добавил, что российские войска не останавливает даже распутица, при этом переданные Украине западные танки вязнут в грязи.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Telegraph Колин Фриман побывал на украинских позициях. В своей статье он рассказал об увязших в грязи немецких танках Leopard и американских БМП Bradley, а также о состоянии украинской армии и её военных неудачах. Кроме того, он назвал провал ВСУ драмой, «которая теперь, похоже, становится реальностью», и добавил, что из-за этого в рядах украинских военных наблюдается падение морального духа. В свою очередь командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон предложил критикующим украинскую армию политикам и экспертам из западных стран приехать на фронт и показать себя в деле.

В марте британский журнал The Sun опубликовал видео того, как британский танк Challenger 2 застрял в грязи на Украине во время показательного заезда для прессы. Представители ВСУ рассказали, что башенные механизмы и прицельные приспособления британских танков оказались не такими долговечными, как ожидалось изначально, в результате чего Challenger 2 регулярно нуждаются в ремонте.