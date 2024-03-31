Харьков, Украина, 31 марта, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Харькове вечером 31 марта. Ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило агентство Укринформ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сирену, предупреждающую население об опасности с воздуха, включили в Харькове и области с 21:50.

«В Харькове прозвучали взрывы», — написало в Telegram-канале украинское СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли село Дунайка в Грайворонском районе Белгородской области, в результате погибла женщина. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал 31 марта в Telegram-канале. Повреждены четыре частных дома, хозяйственная постройка, три автомобиля, а также линии газо — и электроснабжения.

31 марта средства ПВО сбили десять воздушных целей на подлёте к городу, пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. Ей оказали помощь в связи с ожогом руки.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы Белгородской области и атакуют их с помощью БПЛА. Так, в Белгороде 29 марта в результате удара беспилотника в жилой дом погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 176 украинских беспилотников и 23 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».