Москва, 31 марта, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Москва несколько дней назад передала Киеву ноту по антитеррору по каналу через Минск, сообщили 31 марта в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск», — ответили в ведомстве «РИА Новости» на вопрос о процедуре передачи документа по антитеррору.

Других подробностей в МИД России не привели.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта стало известно о передаче МИД РФ требования Украине о выдаче причастных к терактам в России, в том числе главы СБУ Василия Малюка. Уточнялось, что Россия выявила причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», а также к терактам, в которых погибли журналисты Дарья Дугина и Максим Фомин (Владлен Татарский), покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим терактам на российской территории. Борьба с международным терроризмом является обязанностью каждой страны, МИД потребовал от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и выдать всех виновных, а также возместить причинённый жертвам ущерб.

Глава СБУ Василий Малюка 25 марта намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, среди которых военный корреспондент Владлен Татарский и экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

На следующий день Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ по обвинению в совершении теракта.