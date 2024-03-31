Курск, 31 марта, 2024, 20:46 — ИА Регнум. В посёлке Тёткино в Курской области в результате обстрела ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Kremlin.ru

«Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Местная жительница получила осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела на территории предприятия, расположенного в посёлке, произошёл пожар», — написал глава области в Telegram-канале.

Старовойт отметил, что при обстреле были повреждены пять многоквартирных домов. Губернатор пообещал собственникам оказать помощь в восстановлении имущества. Он также поблагодарил прибывших на место обстрела спасателей за оперативную работу по ликвидации возгорания.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 марта курское село Гуево Суджанского района подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших не было. Повреждения получили четыре домовладения, а также хозяйственные постройки и заборы. Власти пообещали оказать помощь собственникам имущества в его восстановлении.

28 марта в Курской области в результате ударов по посёлку Тёткино со стороны ВСУ были повреждены шесть домов, в них выбило окна, посекло фасады и заборы, были разрушены дворовые постройки. Жители посёлка не пострадали.