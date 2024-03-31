Москва, 31 марта, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Россия останется в списке лидеров по темпам экономического роста в ближайшие годы. Об этом 31 марта корреспонденту ИА Регнум заявил первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя данные о том, что Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Можно ожидать, что Россия останется в списке стран-лидеров по темпам экономического роста в ближайшие годы. Рост ВВП России, вероятно, будет превышать 2% в год на фоне устойчивого внутреннего спроса и переориентации внешнеторговых потоков на дружественные страны. Если тенденция роста инвестиций, наблюдаемая в 2023 году и начале 2024 года, продолжится, то темпы могут быть даже выше, чем 2,2–2,3% в год, как это предусмотрено последним вариантом прогноза социально-экономического развития, представленным правительством», — отметил эксперт.

Копейкин также добавил, что Индия, вероятно, останется лидером по темпам экономического роста среди стран G20 в ближайшие годы. Это связано с тем, что экономика страны растёт с очень низкого уровня (сейчас ВВП в расчёте на жителя примерно в пять раз ниже российского), продолжающимся ростом населения и усилиями ряда компаний западных стран по снижению зависимости цепочек поставок от Китая. Это приводит к переносу части предприятий в Индию.

По оценке эксперта, позитивная демографическая ситуация и относительно низкая база также будут поддерживать быстрый рост экономики Индонезии. Экономика Китая также, вероятно, будет расти темпами выше среднемировых, хотя рост ВВП в 2024 году по прогнозам большинства глобальных инвестиционных банков и международных финансовых институтов и окажется ниже, чем в 2023 году, но, очевидно, превысит 4%. Неплохие темпы роста ожидаются в Саудовской Аравии.

Темпы роста в странах Евросоюза, Японии и Великобритании будут существенно ниже на фоне спросовых ограничений на внешних рынках, не самой лучшей демографической ситуации, высокого уровня налоговой нагрузки, а также из-за отказа от поставок российских энергоносителей. В том числе экономика Германии, вероятно, будет в ближайшие пару лет балансировать на грани рецессии как из-за продолжающегося спада в энергоёмких отраслях, например, химической промышленности, из-за волатильности на газовом рынке, сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, так и из-за успехов импортозамещения в Китае. Это продолжит сказываться на немецком экспорте, пояснил Копейкин.

По его оценке, США будут демонстрировать более высокие показатели. В базовом сценарии страна избежит рецессии, а относительно благоприятная демография позволит поддерживать темпы роста выше стран Евросоюза, Японии и Великобритании.

«Экономическая динамика Турции, Аргентины, Австралии, Канады, ЮАР и Бразилии может быть более волатильной. Так, в Турции и Аргентине важным фактором будет проведение экономических реформ. Австралия продолжит существенно зависеть от торговых отношений с Китаем и цен на сырьевые товары. А ЮАР и Бразилии, кроме этого, необходимо также справиться с внутренними вызовами в сфере инфраструктуры. Эти страны периодически могут показывать довольно высокие темпы роста, но нельзя исключить и рецессий в ближайшей перспективе», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, стало известно, что Россия в 2023 году заняла пятое место по темпам роста экономики в «Группе двадцати» (G20). Самые высокие темпы роста экономики были у Индии — 7,3% вместо 7,2% годом ранее. Показатель Китая — 5,2% вместо прошлогодних 3%. Далее идут Индонезия (5,1% вместо 5,3%) и Турция (4,5% вместо 5,5%). Пятая в этом списке экономика России показала рост на 3,6%, что полностью перекрыло спад 2022 года на 1,2%.

В остальных странах темп замедлился, заметнее всего у стран «Группы семи» (G7). В Великобритании показатель упал в 43 раза, до 0,1%, в Италии — в четыре раза, до 0,9%, во Франции и Канаде — в три раза, до 0,9% и 1,1% соответственно.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 17 января заявил, что в ближайшие годы ожидается рост ВВП более 2%. Решетников также отметил, что экономике России по силам обогнать японскую, поскольку разрыв между ними не слишком велик, а предполагаемые темпы роста экономики Японии более чем вдвое ниже российских.

В октябре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. В ходе встречи с предпринимателями в Хабаровске 11 января президент отметил, что по итогам 2023 года российская экономика обогнала Германию и заняла пятое место в мире и первое в Европе вопреки тому, что Запад пытается «душить и давить» Россию со всех сторон.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб отметил, что высокие темпы роста стран, которые вошли в топ-5 самых быстрорастущих экономик G20, во многом объясняются укреплением экономических связей между ними. Он добавил, что западные страны, в том числе Великобритания и Италия, страдают от серьёзной трансформации экономических отношений на европейском континенте, поскольку огромное количество финансовых и инвестиционных потоков устремилось в страны Юго-Восточной Азии.