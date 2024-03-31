Тель-Авив, Израиль, 31 марта, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Правительство Израиля утвердило оперативные планы по наступлению в Рафахе, заявил 31 марта премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, ликвидация оставшихся там батальонов ХАМАС необходима для победы Израиля.

«Мы войдём в Рафах и уничтожим оставшиеся батальоны ХАМАС, никакое давление нас не остановит», — отметил премьер Израиля.

Нетаньяху добавил, что Израиль делает всё для решения вопроса эвакуации мирного населения и доставки гражданской помощи в Рафах.

Как передавало ИА Регнум, газета Washington Post сообщала, что власти США подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб, несмотря на высказанные Вашингтоном опасения по поводу ожидаемого наступления Израиля на юге Газы, которое может угрожать жизням сотен тысяч мирных жителей. Уточняется, что новые поставки включают более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез заявила, что на данный момент рано говорить, являются ли соучастниками геноцида против палестинцев государства, которые поставляют оружие Израилю.