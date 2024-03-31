Геленджик, Краснодарский край, 31 марта, 2024, 19:47 — ИА Регнум. В Геленджике маршрутка перевернулась в результате столкновения с внедорожником, шесть пассажиров пострадали. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации/Telegram

Авария произошла на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.

«В результате ДТП с внедорожником марки Toyota микроавтобус перевернулся. Водитель внедорожника не уступил дорогу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе находились девять пассажиров, шесть из которых получили травмы различной тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта автобус, у которого отказали тормоза, устроил массовое ДТП на улице Дзержинского в Курске. Пострадали десять человек, в том числе двое детей. Сначала автобус столкнулся с УАЗом, который по инерции врезался в семь впереди стоящих автомобилей. После этого он снёс ограждение и столкнулся с другим автобусом, который стоял на остановке.