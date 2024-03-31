Вашингтон, 31 марта, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Член палаты представителей США от Республиканской партии Тим Уолберг в ходе встречи с избирателями предложил ударить по сектору Газа ядерным оружием, сообщила 31 марта газета Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Уолберг выступил против того, чтобы доставлять в сектор Газа гуманитарную помощь. Он заявил, что США не должны тратить ни цента на строительство порта для доставки гуманитарных грузов у побережья Газы. Такой проект был ранее анонсирован Белым домом.

«Всё должно быть как с Нагасаки и Хиросимой. Нужно поскорее покончить с этим», — добавил Уолберг.

Помощники политика позднее заявили изданию, что Уолберг якобы говорил «метафорически».

Как передавало ИА Регнум, ранее Washington Post также отмечала, что власти США, выразив опасения, что ожидаемое наступление армии Израиля на юге сектора Газа будет угрожать жизням сотен тысяч мирных жителей, одновременно подписали соглашение о поставке Израилю значительного количества истребителей и бомб.

Минздрав Газы 31 марта сообщил, что число жертв ударов армии Израиля среди мирных жителей сектора превысило 32 тысячи человек, а число пострадавших — 75 тысяч человек.

Власти США уже понимают, что реакция Израиля на осуществлённый ХАМАС 7 октября 2023 года теракт является непропорциональной, отметил ранее в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Израиль осуществляет запрещённое международным правом коллективное наказание палестинского народа, ведёт сознательные бомбардировки гражданских объектов и неизбирательно применяет летальное оружие, подчеркнул министр.