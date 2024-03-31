Берлин, 31 марта, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Власти Германии плохо подготовлены к крупным кибератакам. В стране отсутствуют структуры, которые бы координировали усилия по противодействию хакерам при чрезвычайной ситуации, заявила глава Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Клаудиа Платтнер в интервью газете Der Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Платтнер, невозможно «16 раз созваниваться, чтобы выяснить, что где происходит».

«Что нам делать, если, например, в Гамбурге и Мюнхене одновременно потухнет свет по причине киберинцидента, возникшего в худшем случае в результате геополитической напряжённости? Тогда нам нужно будет с первой секунды сделать всё для преодоления этого кризиса», — отметила чиновница.

Платтнер подчеркнула, что власти Германии не готовы к подобным инцидентам. При этом она посетовала, что создание общей базы данных, с которой мог бы работать предполагаемый орган по противодействию кибератакам, противоречит законодательству ФРГ.

Вместе с тем Платтнер призвала власти обратить внимание на проблему обеспечение кибербезопасности.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта онлайн-ресурсы многих государственных структур Франции подверглись мощной кибератаке.

Отмечалось, что атака началась вечером 10 марта. Сейчас доступ к государственным информационным ресурсам удалось восстановить, а ущерб от действий хакеров минимизирован.

BFMTV уточняло, что государственные структуры подверглись DDоS-атаке, при которой многочисленные запросы к интернет-ресурсу приводят к его перегрузке.

В феврале министерство вооружённых сил Франции заявило, что располагает данными о кибератаках «российского происхождения» на оборонные предприятия страны. По словам главы министерства Себастьена Лекорню, эти кибератаки якобы становятся агрессивнее и происходят чаще.

Ранее российские СМИ отмечали, что «русские хакеры» превратились в удобную «пугалку» для американских и европейских медиа‑ и политтехнологов. В Кремле заявляли, что никаких доказательств таких атак ни разу представлено не было. Подобные обвинения принимают характер какой-то мании или фобии, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.