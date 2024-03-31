Торжок, Тверская область, 31 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал артистку из Тверской области, которой во время совещания подсказывал губернатор региона Игорь Руденя. Видео с эпизодом общения опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Участница совещания с президентом в Торжке рассказывала о спектаклях, которые проходят с полным аншлагом.

«Скажите, что ещё соседние регионы к вам приезжают», — подсказал ей Руденя.

Женщина смутилась и ответила, что ещё не дошла до этого момента. Неловкую паузу прервал Путин, поддержавший артистку.

«Он думает, что он — суфлёр», — пошутил президент, и беседа продолжилась.

Как передавало ИА Регнум, ранее во время рабочей поездки в город Торжок Тверской области Владимир Путин при общении с вдовами участников специальной военной операции лично записал, чем помочь им и их близким.

Владимир Путин посетил город Торжок Тверской области 27 марта. Это стало его первой рабочей поездкой после президентских выборов. Посещение Торжка, приуроченное к прошедшему накануне Дню работника культуры, президент начал с выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея.

Также во время поездки Путин посетил 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава.

Кроме того, президент провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.