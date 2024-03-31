Путин поддержал артистку, которой подсказывал губернатор
Торжок, Тверская область, 31 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал артистку из Тверской области, которой во время совещания подсказывал губернатор региона Игорь Руденя. Видео с эпизодом общения опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Участница совещания с президентом в Торжке рассказывала о спектаклях, которые проходят с полным аншлагом.
«Скажите, что ещё соседние регионы к вам приезжают», — подсказал ей Руденя.
Женщина смутилась и ответила, что ещё не дошла до этого момента. Неловкую паузу прервал Путин, поддержавший артистку.
«Он думает, что он — суфлёр», — пошутил президент, и беседа продолжилась.
Как передавало ИА Регнум, ранее во время рабочей поездки в город Торжок Тверской области Владимир Путин при общении с вдовами участников специальной военной операции лично записал, чем помочь им и их близким.
Владимир Путин посетил город Торжок Тверской области 27 марта. Это стало его первой рабочей поездкой после президентских выборов. Посещение Торжка, приуроченное к прошедшему накануне Дню работника культуры, президент начал с выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея.
Также во время поездки Путин посетил 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава.
Кроме того, президент провёл рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.