Ростов-на-Дону, 31 марта, 2024, 19:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

МЧС РФ

«17:40 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работают 73 человека и 27 единиц техники.

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Как ранее передавало ИА Регнум, в МЧС сообщили о возгорании на двухэтажном складе на улице Доватора в Левенцовском микрорайоне. Огонь, охватив кровлю, перекинулся на крышу соседнего помещения. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.