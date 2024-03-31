Киев, 31 марта, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов «Книгарня «Є» начала продажу мемуаров хорватского фашиста Анте Павелича, союзника Гитлера, который во время Второй мировой войны руководил этническими чистками, сообщил 31 марта глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Global Look Press/Sergey Bulkin

Он напомнил, что Павелич — организатор массовых убийств евреев, сербов и цыган.

«Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941–1945 годах, палач евреев, сербов и цыган. Организатор массового убийства более 30 тысяч хорватских евреев. Большинство евреев было убито в концентрационном лагере Ясеновац», — написал Долинский на своей странице в Facebook (запрещён в России, принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России).

В аннотации к книге о преступлениях Павелича не упоминается, речь в мемуарах идёт якобы только о борьбе за независимость Хорватии, отметил глава комитета.

Киевское издание «Страна. ua» в свою очередь сообщило, что книга Павелича, продававшаяся по цене в 375 гривен (880 рублей), на сайте магазина уже недоступна, поскольку книги раскуплены.

Как передавало ИА Регнум, ранее так называемый «институт национальной памяти» Украины признал родившегося в Киеве писателя Михаила Булгакова, а также композитора Михаила Глинку и поэта Иосифа Бродского символами «российской имперской политики». Сохранять на Украине памятники и географические названия в их честь недопустимо, заявили руководители организации.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что задача по денацификации Украины остаётся актуальной, так как киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады, стоя, аплодировал солдату СС Ярославу Хунке.