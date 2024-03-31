Амстердам, 31 марта, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Свыше тысячи человек вышли в Амстердаме на демонстрацию в поддержку мира и против конфликта на Украине. Участники акции провели митинг на центральной площади Дам.

ТАСС/Виталий Чугин

После митинга протестующие прошли по улицам города под барабанную дробь с белыми и голубыми флагами.

Подобные демонстрации проходили в Амстердаме и раньше. Но в этот раз акция объединила политических активистов, которые регулярно их проводят с простыми сторонниками мира, собравшимися по случаю католической Пасхи.

«Хорошо, что они присоединились к нам, но между нами есть разница. Они выступают просто за мир. Мы же продолжим поднимать острые темы, выступать против нашего правительства, НАТО, сионистов, нацистов и Европейского союза, потому что они несут в себе зло. Из-за них в мире столько проблем, из-за них гибнет огромное число людей», — рассказала одна из организаторов акции Петра Оттенхоф ТАСС.

Также активистка добавила, что люди продолжают выступать и против поставок оружия Украине. С её слов, это — одна из главных тем.

«Некоторые люди считают, что мы выступаем против Украины, потому что не поддерживаем поставки оружия. На самом деле мы поддерживаем Украину и не хотим, чтобы там гибло больше людей», — пояснила она.

Отмечается, что в толпе протестующих были замечены и российские флаги. Пришедшие с ними люди заявляли, что поддерживают РФ, и выражали надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине.

«Из-за это гибнет множество невинных людей, это просто ужасно и должно прекратиться», — поделился мнением активист по имени Барт.

Как передавало ИА Регнум, одна из акций против поставок оружия Киеву прошла на центральной площади Дам в Амстердаме прямо в канун Нового года, 31 декабря 2023 года.

Тогда Петра Оттенхоф заявляла, что лидеры западных стран больше не хотят давать деньги главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Они устали от него и хотят выйти из этого конфликта, не потеряв при этом своего лица.

Также вышедшие на улицы с белыми флагами протестующие выступили против решения правительства Нидерландов поставить Украине истребители F-16 и призвали к скорейшему мирному урегулированию конфликта.