Казань, 31 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 2:1.

ФК «Рубин»

На 12-й минуте счёт в матче открыл сербский нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович после передачи албанского форварда Мирлинда Даку. А на 35-й минуте Даку удвоил преимущество своей команды.

Футболисты «Ахмата» смогли отыграть один мяч. Отличился бразильский защитник Лукас Ловат.

На сегодняшний день «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 32 очка после 21 матча. «Ахмат» идёт на 12-м месте с 21 очком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, воронежский «Факел» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:0.

31 марта московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью со счетом 0:0. Матч прошёл в Москве.

ЦСКА упустил победу в матче 22-го тура РПЛ с «Сочи», ведя в счёте с разницей в два мяча. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:2.