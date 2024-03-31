Красногорск, 31 марта, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу следственной группы на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале.

t. me/sledcom_press

В совещании на месте теракта также приняли участие первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления СК Денис Колесников.

«Сегодня глава ведомства провел очередное оперативное совещание на месте происшествия. В нем приняли участие первый заместитель Председателя Следственного комитета России Э. В. Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России Д. В. Колесников. А. И. Бастрыкину были представлены доклады в рамках работы по разным направлениям, в том числе экспертному и криминалистическому сопровождению следствия», — сказано в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что Бастрыкин поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков теракта поимённо.

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Кроме того, в СК отметили, что Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте теракта, включая проведение следственных действий с посетителями «Крокус Сити Холла».

Главе ведомства доложили о том, что в настоящее время продолжается процесс признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств, уточнили в СК РФ.

В Следственном комитете также сообщили, что посетители «Крокус Сити Холла» и другие неравнодушные граждане обращаются в ведомство с сообщениями важной информации, которая, по их мнению, может пригодиться следствию.

«Аккумулирование и изучение этих данных ведется следователями на постоянной основе для установления детальной картины произошедшего», — рассказали в СК.

Как передавало ИА Регнум, террористическая атака на «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. От рук террористов погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек.

После совершения теракта преступники направились к украинской границе. Четверых исполнителей задержали в лесах Брянской области.

Позже директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след.

Также Бортников считает, что исламисты не могли бы подготовить такой теракт самостоятельно, «конечно, им помогали».

Президент России Владимир Путин выразил глубокие и искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких, и объявил 24 марта днём общенационального траура.

Он заверил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим в результате теракта.

Также глава государства поручил силовикам найти и наказать всех причастных.

Днём ранее, 30 марта, на девятый день после теракта, прошли акции в память о погибших во время нападения. К стихийным мемориалам жители несли цветы и мягкие игрушки, волонтёры создавали композиции из свечей.

В подмосковном Красногорске в траурных мероприятиях возле «Крокус Сити Холла» приняли участие представители общественных организаций, волонтёры и все желающие. Люди почтили память погибших и зажгли составленные из свечей фигуры журавлей. Также в траурных мероприятиях приняли участие более 130 дипмиссий. Всего мероприятие посетили свыше 250 иностранных дипломатов, уточнили в МИД России. В ведомстве добавили, что российская сторона выразила признательность представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час.

Уже вечером в память о погибших в «Крокусе» провели концерт симфонического оркестра. Музыканты под руководством дирижёра Валерия Гергиева сыграли отрывок из произведения «Ромео и Джульетты» композитора Сергея Прокофьева. С первыми аккордами начался проливной дождь, но никто не ушёл с концерта. Перед выступлением музыкантов объявляли минуту молчания. На стену «Крокус Сити Холла» вывели проекцию с фотографиями всех жертв теракта. В ходе мероприятия истории своего спасения рассказали посетители «Крокуса». Днём у здания провели поминальную службу. Жители и гости региона продолжают нести цветы к стихийному мемориалу.