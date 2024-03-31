«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выиграл четвёртый матч подряд
Цзинань, Китай, 31 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над командой «Шаньдунь Тайшань» в третьем туре чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 3:0.
Первый мяч был забит на пятой минуте, когда португальский полузащитник Жоау Карлуш вывел «Шанхай» вперёд. На 30-й минуте Карлуш оформил дубль. На 63-й минуте хавбек Сюй Хаоян установил окончательный счёт.
Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» одержал третью победу подряд в чемпионате Китая и с девятью очками вышел на первое место в турнирной таблице.
Для Слуцкого эта победа стала четвёртой подряд в официальных матчах во в главе «Шанхая». В первом матче он вместе с командой выиграл Суперкубок Китая.
Как передавало ИА Регнум, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал обладателем Суперкубка Китая, победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Это был первый официальный матч для Слуцкого в качестве главного тренера команды. Спортивный трофей стал для него восьмым.
3 марта стартовал сезон в чемпионате Китая. В первом туре «Шанхай Шэньхуа» одержал победу на выезде над «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0, а во втором туре дома обыграл «Циндао Вест Кост» — 2:0.
Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января.