Цзинань, Китай, 31 марта, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над командой «Шаньдунь Тайшань» в третьем туре чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Zhu Zheng/Global Look Press

Первый мяч был забит на пятой минуте, когда португальский полузащитник Жоау Карлуш вывел «Шанхай» вперёд. На 30-й минуте Карлуш оформил дубль. На 63-й минуте хавбек Сюй Хаоян установил окончательный счёт.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» одержал третью победу подряд в чемпионате Китая и с девятью очками вышел на первое место в турнирной таблице.

Для Слуцкого эта победа стала четвёртой подряд в официальных матчах во в главе «Шанхая». В первом матче он вместе с командой выиграл Суперкубок Китая.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал обладателем Суперкубка Китая, победив в финале «Шанхай Порт» со счётом 1:0. Это был первый официальный матч для Слуцкого в качестве главного тренера команды. Спортивный трофей стал для него восьмым.

3 марта стартовал сезон в чемпионате Китая. В первом туре «Шанхай Шэньхуа» одержал победу на выезде над «Мэйчжоу Хакка» со счётом 2:0, а во втором туре дома обыграл «Циндао Вест Кост» — 2:0.

Слуцкий подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В должность тренера он вступил с 1 января.