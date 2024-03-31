Киев, 31 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский соврал об успехах украинских военных на передовой. Об этом заявил главный редактор сайта «Цензор. нет», бывший советник министра обороны страны Юрий Бутусов в видеоблоге.

EPA/ТАСС Александр Сырский

«Слова о том, что количество возвращённых нами позиций превышает количество потерянных, не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности. По всем данным, противник продвигается вперёд и захватил значительные территории», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Юрий Бутусов поймал на лжи главу киевского режима Владимира Зеленского.

Журналист заявил, что Зеленский обещал поставить на фронт миллион беспилотников. В реальности же государство не обеспечивает потребности украинских военных в дронах. Бригады получают от него лишь 5% БПЛА от того, что используют.

В подтверждение своих слов Бутусов привёл данные министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое сообщило о выпуске 200 тыс. БПЛА за январь и февраль 2024 года. Но где даже эти беспилотники — непонятно, подчеркнул журналист.