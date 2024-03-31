Вашингтон, 31 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Американо-британский актёр Чэнс Пердомо погиб в ДТП в возрасте 27 лет. Об этом сообщил 30 марта журнал The Hollywood Reporter.

Brett Cove/Global Look Press Чэнс Пердомо

Чэнс Пердомо попал в аварию на мотоцикле 29 марта. Он был единственным участником ДТП, уточнили представители актёра.

«Его страсть к искусству и ненасытная жажда жизни ощущались всеми, кто его знал, и его теплота сохранится в тех, кого он любил больше всего», — заявили близкие актёра.

Чэнс Пердомо родился 19 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, но вырос в британском Саутгемптоне, куда переехала его мать. Юноша передумал изучать право после окончания колледжа и занялся актёрским мастерством.

Пердомо снимался в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины», «Поколение Ви», телефильме «Убийственный долг» и серии фильмов «После».