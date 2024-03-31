Москва, 31 марта, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Спецслужбы России поимённо установили организаторов террористических акций, совершённых на территории РФ, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В разговоре с тележурналистом Павлом Зарубиным Бортников отметил, что правоохранительные органы и спецслужбы прилагают все усилия для поиска преступников, которых, по словам директора ФСБ, ждёт наказание.

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, мы знаем поимённо, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать всё необходимое для того, чтобы найти и наказать этих негодяев», — отметил Бортников.

Вместе с тем он подчеркнул, что поиск проводится также в отношении работающих на украинские террористические формирования преступников.

Как передавало ИА Регнум, глава Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) ранее заявил, что Киеву выгодна деятельность боевиков украинского формирования «Русский» добровольческий корпус» («РДК» террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Украинское формирование «Русский» добровольческий корпус» наряду с Вооружёнными силами Украины с 10 марта пыталось захватить приграничные территории России. ВСУ, готовясь к операции, сосредоточили у границы с Белгородской областью бронетехнику и вертолёты. Российская разведка установила место расположения техники, по целям противника нанесли удары, в том числе фугасными авиабомбами. У пограничного перехода «Сподарюшино» и села Козинка в Белгородской области шли тяжёлые бои. В итоге ВСУ потерпели поражение.

Президент России Владимир Путин сравнил нынешних предателей России, в том числе и боевиков РДК, с власовцами и пообещал, что они понесут наказание за свои действия.