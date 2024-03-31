Казань, 31 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок утонул в бассейне одного из фитнес-клубов Казани, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила 31 марта прокуратура Татарстана.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

Трагедия произошла в Советском районе города. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель прокуратуры.

«По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Расследование взято на контроль в прокуратуре», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства по итогам проверки.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе в Челябинске. Ребёнок пришёл в заведение вместе с матерью, а в момент трагедии был без присмотра. Уголовное дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлёкших по неосторожности смерть человека.

В ноябре 2023 года в Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в бассейне в Полевском. Подросток захлебнулся водой на тренировке по плаванию. Инструктор достала его из воды и начала делать искусственное дыхание, но реанимировать подростка ни ей, ни медикам не удалось.