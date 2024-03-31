Ишим, Тюменская область, 31 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения пациента с ножницами на врачей в больнице в городе Ишиме Тюменской области. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В социальных медиа сообщается, что мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области. Его удалось обезвредить и передать сотрудникам полиции. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту организована процессуальная проверка по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и доложить о ходе следствия.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, пациент с ножницами набросился на медиков в одной из больниц в городе Ишиме Тюменской области, его обезвредили врачи и передали полиции. Сначала он, угрожая ножницами, приблизился к дежурной медсестре, но та его оттолкнула. На помощь женщине пришёл охранник с дубинкой. Он отвлёк внимание мужчины, которого затем скрутили и обезвредили мужчины-врачи. Из-за чего пациент решил напасть на медперсонал, неизвестно.