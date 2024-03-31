Москва, 31 марта, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Парижские власти сделают для украинских спортсменов на Играх-2024 нужную картинку, чтобы показать, что Франция их поддерживает. Такое мнение 31 марта корреспонденту ИА Регнум высказал социальный аналитик Роман Алёхин, комментируя слова мэра Парижа Анни Идальго, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады.

Kenjiro Matsuo/Global Look Press

Алёхин отметил, что в последнее время организации, которые когда-то были призваны быть вне политики, стали политизированными. Так, Международный олимпийский комитет превратил международный спорт в политику. И заявление мэра Парижа являются последствием этой политизации в спорте.

По его словам, обычные французы, напротив, приветствовали бы спортсменов из России, которые бы шли под своим флагом, так как российские атлеты всегда были лидерами, российский спорт был драйвером олимпийского движения, он двигал мировой спорт вперёд. Именно российские спортсмены всегда показывали выдающиеся результаты во многих видах спорта. Поэтому мировой спорт очень много теряет без российского спорта, добавил аналитик.

Он отметил, что для украинских спортсменов парижские власти, конечно же, создадут нужную картинку, чтобы показать, что Франция поддерживает их.

«В ситуации, когда России запретили участвовать в Олимпийских играх без своего флага и гимна, нужно объявить бойкот этим соревнованиям. Все подобные мероприятия нужно бойкотировать, так как это уже не про спорт — это политика. Одновременно с этим нужно организовывать свои игры, у России есть такая возможность. Тогда это будет спорт реальных достижений вне политики. В этих играх будет принимать большее количество населения планеты. В наших честных состязаниях результаты будут выше, чем в политизированных Олимпийских играх», — отметил аналитик.

Как передавало ИА Регнум, мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит «как героев, вы будете как дома». Отмечается, что Анн Идальго уже четвёртый раз посещает Украину с начала спецоперации.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что заявления мэра Парижа Анн Идальго, не желающей принимать спортсменов из России и Белоруссии, идут вразрез с решением Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к соревнованиям. По её словам, Идальго, вероятно, добивается того, чтобы россиян вообще не было в Париже в дни Олимпиады. Хотя и без её слов Франция может просто не пустить российских атлетов в страну даже при наличии всех допусков и документов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила объявить бойкот товарам из Франции. По её словам, российские активисты вполне могут начать маркировать французские товары наклейками «Нам не рады в Москве». При этом в России найдётся, чем их заменить. Потом она поздравила парижского мэра и власти Франции с 210-летием входа русской армии в Париж после победы в Отечественной войне 1812 года.

Политолог Юрий Светов заявил, что во Франции люди по-разному относятся к российским спортсменам, и решение о том, будут ли им рады на Олимпиаде, не должно приниматься мэром Парижа Анни Идальго. Светов отметил, что Идальго давно известна своими русофобскими заявлениями и является яростной сторонницей Украины. Она позволяет себе высказывать бестактные вещи о России.

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд 19 марта заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.