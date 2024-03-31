Вашингтон, 31 марта, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Убийцы лётчика-перебежчика из России Максима Кузьминова выстрелили в него шесть раз, а после переехали тело на машине. Об этом пишет американская газета New York Times.

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«Убийцы не только шесть раз выстрелили в него в гараже на юге Испании, но и проехали по его телу на своей машине», — следует из материала.

Как передавало ИА Регнум, испанская газета ABC сообщила о том, что 13 февраля в Вильяхойосе, предположительно, обнаружили тело Кузьминова. На трупе были раны от пуль, погибший лежал на пандусе гаража. Сотрудники испанской полиции подтвердили факт смерти перебежчика, угнавшего в 2023 году российский военный вертолёт Ми-8.

По словам отца Кузьминова, ему больше жалко экипаж вертолёта Ми-8, который погиб от рук ВСУ, чем собственного сына. Мужчина отметил, что те, с кем служил его сын, видели в нём сослуживца, но тот разменялся по мелочи, предав Родину и близких.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что лётчик Максим Кузьминов стал моральным трупом ещё когда планировал своё преступление.

Об угоне Кузьминовым российского военного вертолёта Ми-8 стало известно в августе 2023 года. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о государственной измене. По словам лётчика, за предательство он получил от Киева 500 тыс. долларов (48,7 млн рублей).