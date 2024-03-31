Анталья, Турция, 31 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецком городе Анталье. Об этом 31 марта сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Подземные толчки были зарегистрированы в 13:38 по местному времени (совпадает с московским) в районе Каш.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 30 марта произошло сразу три землетрясения. Первые подземные толчки произошли в 17:44 по местному времени (16:44 мск) магнитудой 4,8. Эпицентр находился в 10 км от города Они в регионе Рача. Второе землетрясение произошло спустя шесть минут в девяти километрах от города Они магнитудой 4,2. Третье — спустя сорок минут в восьми километрах от Они магнитудой 4.0.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Узбекистане 22 марта в 8:47 мск. Очаг залегал на глубине 15 километров. О разрушениях местные метеорологи не сообщали.