Киев, 31 марта, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Согласно представленным данным, опасность с воздуха объявили в Киеве, Киевской области и ещё семи регионах страны.

Ранее воздушную тревогу объявили и не прекращали в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Как передавало ИА Регнум, сегодня ранним утром около 5:00 на территории всей Украины взвыли сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха.

Украинское СМИ сообщило, что в городе Стрые во Львовской области прогремело пять взрывов.

В Стрыйском районе расположен военный аэродром Львов-2.